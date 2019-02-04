بعد تهديده.. تفاصيل مقتل مبتعث سعودي بأميركا

لم يعرف طالب سعودي عندما قرر الانتقال من تعليمة الجامعي في طب الطوارئ في كلية الغد بمدينة أبها بعسير، ليذهب كمبتعث إلى أمريكا، أنه سيلقى حتفه مقتولاً في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وفي تفاصيل حادثة وفاة المبتعث بندر البارقي التي سردها لـ"العربية.نت" عامر بن علي البارقي والد الطالب، يقول: "وُجد ابني متوفياً، والسلطات الأمنية الأميركية بدأت تحقيقاتها في القضية، وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة الحادثة".

وأكد أن ابنه "بندر" تلقى تهديدًا بالقتل أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وكانت وفاته سبقت حجوزات الطيران التي تم تجهيزها تمهيداً لعودته عندما كان يردد لوالده "بيقتلوني".

وتابع والد الطالب سرد القصة: "بمجرد شعوري بالخوف على ابني قمت بحجز رحلة عودته من أميركا على إحدى خطوط الطيران، والتي كان موعدها وصول إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة يوم الأحد، حينها قامت والدته بالعمرة قبيل لقائه المفترض، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته".

وأضاف: "ابني يدرس في آخر السنة التمهيدية لتعلم اللغة الإنجليزية، وهو شاب طموح ومتفوق في دراسته، ولم تكن له أي عداوات، ولم تمضِ ساعات قليلة من آخر مكالمة جمعتنا سوياً حتى وصل خبر وفاته، والتي لا أعلم عن تفاصيلها، لتتابع السفارة السعودية في أميركا القضية، وفي انتظار نتائج الطب الشرعي حول الدوافع والحيثيات".

وختم حديثه: "لا زالت التحقيقات جارية وننتظر التوجيهات في إخلاء جثمانه ونقله إلى السعودية، ونحن صابرون على قضاء الله وقدره، وعزاؤنا في ابني بندر سيرته العطرة".