شاهد كيف جذبت 20 سعودية الأنظار بتصنيع الكهربائيات؟

أثبتت سعوديات جدارتهن في تخصص الكهرباء، عبر صناعة وتركيب الأجهزة الكهربائية عالية الجودة في أحد المصانع السعودية. وظهر إصرار السعوديات في العمل المتقدم عبر خطوط أولية للإنتاج واختبار الجودة الكهربائية.

ولفتت الفتيات الأنظار وإعجاب زوار مهرجان الحنيني الثالث والمقام في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة والذي تنظمه غرفة القصيم.

فاطمة الحميدان إحدى المبدعات تحدثت لـ"العربية.نت" قائلة: "نحن مجموعة من الفتيات متخصصات بصنع العديد من الأجهزة الكهربائية عالية الجودة، بحيث نقوم على أُسس ثابتة باختيار أفضل المواد الخام المطابقة للمواصفات والمقاييس، ومعايير الأمان والسلامة، وتحمل أقسى الظروف".

وأضافت: "إن القسم النسائي يمتاز بالكفاءة وفق جودة عالية ليقوم القسم بالمرحلة الثالثة والرابعة من تركيب واختبار المنتج بأجهزة خاصة، والتأكد من سلامة المنتج وأمانه، حتى وصول المنتج إلى المستهلك بأفضل مواصفات السلامة والأمان، والمرحلة الأخيرة وهي تغليف هذه المنتجات بشكل أنيق وتعبئته بصناديق خاصة بالمصنع، لسهولة النقل وعدم تأثر المنتج عند نقله".

وأوضحت فاطمة أن "الشابات يعملن في المصنع في إنتاج المكعبات والتوصيلات الكهربائية، وكافة الأدوات الكهربائية والسباكة، بعد تدريب دام 4 أشهر، حيث تقوم الشابات بتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من الإنتاج بعد أن يقوم الشباب بتنفيذ المرحلة الأولى والثانية".

وشددت الحميدان على أن الفتيات السعوديات أثبتن قدرتهن على العمل والإنجاز، وتم عرض عملهن في العديد من المعارض والمحافل، لإعلام المجتمع بمنجزات المرأة السعودية وقدرتها على الدخول إلى القطاع الصناعي وتقديم إنتاج مميز.

ويبلغ عدد الفتيات العاملات في هذا المصنع السعودي عشرين فتاة سعودية، يؤدين عملهن بكل اقتدار، فهن من أوائل الشابات اللاتي دخلن هذا المجال، نظير تشجيع المجتمع لهن للمثابرة والعمل في القطاع الصناعي.