دخل المدير وتفاجأ بأغنية في دفتر طالب.. هذا ما حدث

تفاجأ طالب في الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الليث جنوب السعودية، بدخول مدير التعليم بالمحافظة الدكتور زكي الحازمي إلى مدرسته، ليقوم بجولة تفتيشية اطلع فيها على كراسات الطلاب، فوجد طالبا دوّن الأغنية الوطنية الشهيرة للفنان محمد عمر "وسم على ساعدي" بخط جميل في دفتره، وما بين مشاعر الربكة التي مر بها الطالب، أخذ مدير التعليم القلم بلطف وكتب له: "أحسنت أنت ابن بار للوطن"، وأثنى على مهارة وحسن خط الطالب، وأمر بتكريمه فانبلجت أسارير الطفل.

"العربية.نت" التقت الطالب حسام الجحدلي الطالب بمدرسة "عواها" بالليث، وأكد بسعادة غامرة أنه سيحتفظ بهذه الكراسة التي وقع عليها مدير التعليم، مقدماً شكره لمعلمه وإدارة المدرسة بالاهتمام به، وتشجيعهم له، وأوضح أنه لم يتوقع عبارات الثناء التي أسعدته، وستكون حافزاً له بالمستقبل، ولحظة لن ينساها.

وتعتبر أغنية "وسم على ساعدي" من الأغاني الوطنية الخالدة في أذهان جيل التسعينيات الميلادية، وتبث مراراً عبر الشاشة والإذاعة السعودية، وهي من كلمات الشاعر علي محمد صيقل وغناء الفنان محمد عمر.

وكان مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قد قام بزيارة لمجمع "عواها" التعليمي شمال محافظة الليث، في إطار جولته الميدانية اليومية على مدارس المحافظة للاطمئنان على سير العمل والدراسة بها، بصحبة قائد المجمع عبدالله الذبياني، وزار الفصول الدراسية واطلع على مستويات الطلاب، كما تفقد الدكتور الحازمي مرافق المدرسة والتقى الطلاب.

وأشاد الدكتور الحازمي بالجهود المبذولة في المدرسة وكذلك انضباطية المعلمين وحرصهم على تقديم المعلومة للطلاب، مبدياً رضاه عن سير العمل والدراسة بالمدرسة.