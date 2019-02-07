500 ألف ريال غرامات على انتهاكات.. منها تعذيب حيوانات

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان في 5 مناطق، بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريال.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، أن أبرز المخالفات شملت عدم وجود تراخيص للمنشآت البيطرية، ومزاولة الطب البيطري بدون ترخيص، والمتاجرة بالحيوانات المريضة، وتعذيب حيوان من فصيلة القطط بإطلاق الكلاب عليه، وشد شفاه الإبل بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجانات المزاين، إضافة إلى بيع الحليب على جوانب الطرق مما يلحق أضرارا بالمستهلكين، مبيناً أن هذه المخالفات توزعت على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والمنطقة الشرقية.

وأضاف الدويرج أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والمهن الطبية البيطرية، داعياً الجميع إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها، مشيداً بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن الإساءات وكذلك بالمشاريع والمنشآت الملتزمة بالأنظمة والتعليمات.

وأكد الدويرج أن الوزارة ستشرع في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة للأنظمة المذكورة، داعياً مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات لتلك الأنظمة عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000 على مدار الساعة.