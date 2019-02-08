الجبير من واشنطن: القيادة السعودية "خط أحمر"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، إن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي. وشدد في تصريحات من واشنطن على أن القيادة السعودية "خط أحمر".

ولفت الجبير إلى أن القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذرا من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.

وأضاف الجبير أنه لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة.

وقال الوزير السعودي إننا نأمل من الكونغرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها، وسنحاسب المتورطين بمقتله.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الجبير إن السعودية تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، لافتا إلى أن المملكة تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وتابع "عرضنا إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما لكنه لم يبد اهتماما".