"البوتوكس" تطيح بعابثين في مهرجان الإبل

أعلنت لجنة الجزاءات والعقوبات الكشف عن هوية عابثين رصدتهما اللجان الطبية خلال مشاركتهما في فئة الفحل وإنتاجه في شوطي الفحل وإنتاجه للوني الشعل والمجاهيم التي تختتم أشواطها اليوم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، التي تجري فعالياتها في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 140 كلم.

وكشفت اللجنة عن هوية العابثين وهما، الأول: محمد بن فالح بن شالح العجمي (كويتي الجنسية)، وأن عدد الحالات المرصودة بلغت 3 بكار، أما نوع العبث فهو حقن مواد تجميلية، وتاريخ الدخول 3 فبراير.

والثاني: محمد بن خلفان المزروعي (إماراتي الجنسية)، وعدد الحالات المرصودة حالتان (بكرة وقعود)، أما نوع العبث فهو حقن مواد تجميلية، وتاريخ الدخول: 4 فبراير، وتم الكشف في 5 فبراير.

وبينت لجنة الجزاءات والعقوبات أنها أصدرت قراراً بإبعادهما فورا من المشاركة من جميع الأشواط في النسخة الثالثة، إضافة إلى حرمانهما من المشاركة في 3 نسخ مقبلة في جميع الأشواط والفئات.

وأشارت إلى أن لجنة الجزاءات والعقوبات تلقت تقارير اللجان الطبية بثبوت الحالة وتواصلت مع المبعدين واستمعت إلى أقوالهما، وأصدرت العقوبات استنادا إلى اللوائح المعتمدة بحسب لائحة العقوبات والمخالفات المقررة من مجلس إدارة نادي الإبل، وبحسبها تم إيقاع العقوبات المتعلقة بالغش والعبث على المتورطين، التي تجرم الحقن بالفيلر والبوتوكس أو ما شابههما.

وأوضحت اللجان الطبية أيضا أن نوع العبث في الحالات التي تم رصدها هي حقن مواد تجميلية، مضيفة أن الأجهزة المتقدمة التي جلبها النادي أثبتت هذه الحالات.