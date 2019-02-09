آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم لاستقطاب فعاليات مصرية

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الجمعة، عدداً من مذكرات التفاهم التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة، تشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، وذلك خلال زيارته التي بدأها أمس للعاصمة المصرية القاهرة.

ووقع آل الشيخ مع شركة كايرو 21 للإنتاج الفني والمسرحي ممثلة بمجدي الهواري، لتقديم 6 عروض لمسرحية "الملك لير" من بطولة الفنانين القديرين يحي الفخراني وفاروق الفيشاوي، في مناطق مختلفة داخل المملكة.

أما شركة "العدل غروب" فجاء التوقيع مع ممثلها جمال العدل لتقديم 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان التي عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً، ونجوم آخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2019 وفي جدة خلال شهري يونيو ويوليو العام المقبل 2020.

محمد هنيدي أيضا

وجرى التوقيع مع الفنان محمد هنيدي عبر شركة كايرو 21 للإنتاج الفني والمسرحي لتقديم ستة عروض لمسرحية "3 أيام في الساحل" في مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه تبدأ شهر مارس المقبل.

أما الفنان أشرف عبدالباقي فجرى التوقيع معه عبر شركة وورك شوب للإنتاج الفني لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحيات مسرح مصر لعروض العام الماضي 2018، وتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحية "جريمة في المعادي" في عدة مناطق من المملكة.

كما تم التوقيع مع الفنان محمد سعد (اللمبي) لتقديم عروض مسرحية في مناطق مختلفة داخل #المملكة.

ووقع تركي آل الشيخ مذكرة تفاهم مع ممثل شركة تروموشون ميديا برودكشن المخرج والمنتج رامي إمام تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للفنان القدير عادل إمام كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة.

وتم إبرام مذكرة تفاهم أيضاً مع شركة المجموعة المتحدة، مثّلهم في التوقيع هشام عبدالخالق، بهدف عرض عدد من الأفلام بالإضافة إلى تنظيم الحفلات بنظام "outdoor"، وذلك في مناطق مختلفة داخل المملكة وإحضار الممثلين المشاركين في الأفلام لحضور العرض الخاص بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

كما تم التوقيع مع شركة "الصباح جروب" مثّلهم في التوقيع صادق الصباح، وذلك لإنتاج العديد من الأفلام بمشاركة فنانين مصريين وعرب وسعوديين تكون عروضها الأولى في المملكة.

وجرى التوقيع مع الكاتبين أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر لكتابة وتأليف نصوص مسرحية من أجل تقديم عدد من المسرحيات الغنائية الدرامية لإحياء التراث المسرحي.

وعلى صعيد الحفلات الغنائية، وقع تركي آل الشيخ على مذكرات تفاهم مع الفنانين هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي، لإقامة حفلات غنائية في أماكن مختلفة داخل المملكة.

خطوة للفن المصري الأصيل

وفي خطوة تهدف إلى تقديم الفن المصري الأصيل، جرى التوقيع مع المنتج محسن جابر ممثلاً عن شركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي تقوم فيها الهيئة العامة للترفيه بإنتاج مسرحيات فنية باستخدام الحقوق الخاصة بالمصنفات الفنية لعمالقة الغناء المصري، أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.

كما تم التوقيع مع وليد منصور لتقديم حفلات غنائية ضمن فعالية "مهرجان الشعبيات - ليالي المحروسة"، يشارك فيها الفنانون حكيم، أوكا وارتيجا، حماده هلال، أحمد شيبه، عدويه، سعد الصغير، مصطفى حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة.

يذكر أن توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ على مذكرات التفاهم في العاصمة المصرية، يأتي بعد يوم من توقيعه على مجموعة من مذكرات التفاهم في #لندن، بهدف إحضار فعاليات عالمية إلى المملكة، ضمن استراتيجية المرحلة المقبلة للهيئة التي أعلنها قبل نحو أسبوعين.