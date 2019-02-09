فنانة سعودية تحصد جائزة "إثراء 2019".. وهذا ما قالته

حصدت السعودية دانيا الصالح جائزة إثراء للفنون لعام 2019 بالشراكة مع معرض "آرت دبي" في دورتها الثانية، حيث تهدف المبادرة التي أطلقها المركز بالشراكة مع "آرت دبي" في عام 2017، إلى دعم وتحفيز المواهب السعودية في مجال الفنون المعاصرة، وتوفير منصة للمجتمع الفني السعودي لإيصال إبداعاته إلى المحافل العالمية.

وقالت الصالح لـ"العربية.نت" إن "فوزي بهذه الجائزة يشكِّل لي مصدر فخر واعتزاز، وتنتابني سعادة غامرة منذ الإعلان عن فوزي بالجائزة، وأتطلع إلى عرض عملي في معرض "آرت دبي" للتأكيد على الدور البارز الذي يقوم به مركز "إثراء" في إحداث الفارق الملموس على المشهد الفني بالمملكة، وأشعر بالفخر لارتباط اسمي بهذا الصرح الثقافي المرموق".

وبالتعريف عن دانيا الصالح فهي تشكيلية سعودية نشأت في الرياض وحصلت على درجة البكالوريوس في تطبيقات الحاسوب من جامعة الملك سعود، ودرست الرسم في دار (صفية بن زقر) في جدة كما حضرت العديد من الدورات الفنية في الخارج، وتتطرّق في أعمالها الفنية إلى المفاهيم المخفية والعادية والشائعة، وتتبع في نهجها تفكيك وإعادة ترتيب وتقديم المفاهيم الواضحة لتُسقط الضوء على كل ما هو مخفيّ، وتبتكر مساحة للتأمل ورؤية الواقع بطريقة جديدة ومختلفة.

وتستخدم دانيا الهندسة والأشكال والقوالب وتُعبّر عن طريق خلط عناصر الفن المادية وغير المادية، وتتخطى سُبُل الرسم التقليدية وتتبع الفن التوليدي والرمزي، وتدرس الصالح حالياً لنيل شهادة ماجستير الفنون الجميلة في الفنون الحاسوبية في كلية (جولد سميث) في لندن.

وفي حين يحكي عملها الفائز والمعنون "صوتَم" البنية التحتية وتعقيدات اللغة، حيث يقوم العمل على تفكيك اللغة إلى وحدتها الأصغر للصوت، وذلك باستخدام الوسائط المتعددة على العمل الفني، ومن المقرر أن تنجز الصالح العمل الفائز خلال الأشهر المقبلة قبل انضمامه إلى مجموعة "إثراء" الفنية الدائمة، ويحظى جميع الفنانين السعوديين والفنّانين المقيمين في المملكة بفرصة لتقديم أعمالهم للمشاركة في المسابقة السنوية، إذ يحصل الفائز على مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، وذلك لإتمام أعمالهم الفنية المقترحة التي سيعرضها المركز ضمن مجموعة إثراء الفنية الدائمة.

ومن جهته، أوضح مدير مركز "إثراء"، علي المطيري، "أن جائزة إثراء للفنون حقّقت نجاحاً مذهلاً في دورتها الافتتاحية خلال العام الماضي، ونحن سعداء بمواصلة هذا النجاح لتحقيق التزامنا الرئيسِ في دعم وتعزيز المواهب الفنية بالمملكة"، مضيفاً "أن جائزة إثراء للفنون أطلقها مركز إثراء لتخدم مجالات الفنون المعاصرة، وتعزيز هوية الفن السعودي عالمياً، وذلك بما يتوافق مع جهود ورؤية المملكة 2030 في التنمية الاجتماعية والثقافية والفنية".

يشار إلى أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أطلق بالتعاون مع "آرت دبي" جائزة إثراء للفنون في عام 2017، وتُمنح الجائزة للمواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية ممن يمتلكون مواهب ناشئة في الفن المعاصر كوسيلة لتمويل الفنانين السعوديين وتشجيعهم ومنحهم فرصة للظهور على المنصة العالمية، وتضم اللجنة مجموعة من الخبراء السعوديين والعالميين، بما فيهم أعضاء المركز و"آرت دبي"، وكجزء من التعاون بين "إثراء" و"آرت دبي"، يتم كشف النقاب عن العمل الفائز في معرض "آرت دبي" كل عام، وينضم لاحقاً إلى مجموعة إثراء الدائمة والمرموقة من الأعمال الفنية.