مشهد رائع.. حين ينهمر المطر في مغارة بتبوك

جسد الفوتوغرافي فواز الحربي جماليات الطبيعة في مغارات وشلالات قرية (بجدة) تبعد 120 كيلومتراً غرب منطقة تبوك في السعودية.

وقال الحربي في حديثه لـ"العربية.نت" إنه يحترف التصوير منذ أكثر من 30 عاماً، وإن الطبيعة تأسر عدسته ويسعى لتوثيق اللقطات التي تعطي المكان بعداً جمالياً.

وأوضح أن (مغارة بجدة) تقع في مكان في الغالب لا يعرفه إلا أهل (تبوك) أو العارفين بتضاريس المنطقة. مضيفاً: "هذه المغارة تقع داخل جبال ما بين مركز (الزيتة) وقرية (بجدة) بمنطقة ذات طابع صخري تبعد 15 كيلومترا عن أقرب قرية للموقع"، وتابع الحربي: "تبوك تضم عددا من المواقع السياحية والتراثية المميزة التي تمنحها جمالاً مختلفاً وسحراً يمنح زائريها أجواء ممتعة"، وتمنى أن يلقى المكان اهتماماً من السياحة، لتوفر عوامل الجذب فيه على حد وصفه.

ولفت في سياق حديثه إلى وجود عدد من الأماكن الجميلة في المنطقة الواقعة بين تبوك ومحافظة (البدع)، وكذلك عدد من الأودية مثل وادي (ضم) الذي يبعد عن تبوك حوالي 80 كيلومتراً غرباً.