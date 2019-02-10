الجبير يلتقي بومبيو.. واليمن وإيران يتصدران المناقشات

اجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في واشنطن، حيث أعرب بومبيو عن شكره على شراكة المملكة العربية السعودية المتواصلة مع الولايات المتحدة عبر الكثير من الأولويات الإقليمية والثنائية.

وأعاد الوزيران التأكيد في معرض الحديث عن اليمن على دعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس للدفع قدماً بالعملية السياسية، والحاجة إلى أن تقوم كل من الحكومة اليمنية والحوثيين بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد على وجه السرعة.

كما ناقش الوزيران الملف السوري والتقدم المحرز في إنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي ومواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة ومسألة حقوق الإنسان.

واتفق الوزيران على أهمية أن تواصل السعودية تحقيقها في مقتل جمال خاشقجي بطريقة موثوقة وشفافة، وأن تحاسب المتورطين في العملية.