شابة سعودية عزفت في "دافوس" تكشف سر ولعها بالبيانو

تداعب أنامل شابة سعودية لوحة "البيانو" فتنتشر الموسيقى في المكان، وقد شاركت مؤخراً في منتدى (دافوس) الاقتصادي، وتواصل علاقتها بهذه الآلة وتأسر وجدان كل من سمعها وشاهدها.

بدأت منذ 15 عاماً، وتطمح أن تفتتح معهداً للموسيقى، وأن تقدم دروساً في العزف مستقبلاً.

السعودية الموهوبة إيمان قستي، وعمرها 21 عاماً، شاركت في 46 فعالية موسيقية داخل المملكة وخارجها. تحدثت إلى "العربية.نت" عن هوايتها، قائلة: "أدرس إدارة عامة، واكتشفت هوايتي منذ الصغر، وحينها أردت أن أتعمق في الموسيقى بشغف كبير على آلة البيانو، وبدأت التعلم بشكل ذاتي، وقد وجدت الدعم والمساندة لكل من هم حولي".

وأضافت: "بدأت تعلم العزف على البيانو في سن 6 أعوام، وكانت والدتي التي ألهمتني فن الموسيقي، وكذلك والدي هما أول الداعمين لي، وبلا شك وجدت الدعم الكبير من جميع الناس، ومنهم كبار الفنانين، أشكرهم من كل قلبي".

وأوضحت، في سياق حديثها، أن اقتران الموهبة مع الدراسة يزيد من ثقة الشخص ومن اطلاعه، وقالت: "هذا ساعدني كثيراً في تطوير قدراتي على تعلم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى، بالإضافة إلى ما تعلمناه عن التاريخ الموسيقي، خاصة عن أبرز الموسيقيين".

‏‎وبينت الشابة الشغوفة بالموسيقى إيمان قستي، أن مشاركاتها الداخلية والخارجية تعد من أبرز التحديات التي واجهتها، لتكون تلك التجارب إضافة إلى خبراتها، ما جعلها أكثر ثقة في مواجهة الجمهور، لتشارك في عدد كبير من الفعاليات والحفلات العامة في السعودية تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة، وجمعية الثقافة والفنون، ومنظمات حكومية ودولية.

واستطردت قستي حديثها: "بعد ذلك تم اختياري لتمثيل المملكة في مؤتمر دافوس، وكان لي الشرف في تمثيل السعودية بهذا المؤتمر، وأشكر جميع الناس الذين قاموا بتحفيزي وتشجيعي في مسيرتي بالموسيقى".

وتابعت: "منذ الصغر، كنت أتمنى أن تصل السعودية لهذا التطور في دخول الموسيقى، وكنت متوقعة ذلك، خصوصاً عندما وجدت الكثير من الناس يقدّرون ويدعمون فن الموسيقى، بلا شك هناك كثير من الموسيقيين الموهوبين يريدون دخول الحفلات والمعاهد لمملكتنا".

كيف بدأت هوايتها

بدأت قستي ممارسة العزف الموسيقي كهواية وقت الفراغ، للتحول بعدها إلى مهنة مستقبلاً، وهي تحاول دائما أن توافق بين دراستها وفن الموسيقى، "وبالتأكيد يجب أن أعطي لكل منهما وقتاً كافياً لأتطور أكثر".

‏‎وعن اختيارها لآلة البيانو بالذات قالت: "اخترت البيانو لأني أعشق هذه الآلة منذ الصغر، وأرى في البيانو جمالاً يشدني للعزف أكثر لأعبر عنما بداخلي ومشاعري".

‏‎وتتمنى قستي "إصدار كتاب أفيد به جميع الناس بخبرتي في الموسيقى والحياة، بشكل يرضي الجميع، فالجميع يستطيع تحقيق جميع أحلامه، ولا شيء مستحيلاً في هذه الحياة، طالما هناك شغف في داخلنا وحب كبير للموسيقى، بالتأكيد سنستطيع مواجهة الجميع".