شاهد ياني يتحدث بالعربي.. ويخص السعوديين بهذه الهدية

قدم الموسيقار العالمي ياني عرضه الموسيقي الكبير على مسرح "المرايا" ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" بمحافظة (العلا).

وتألق ياني وأمتع الحضور لمدة جاوزت الساعتين، بدأ حفلته بالمقطوعة الشهيرة "For AllSeasons"، ثم عبر عن سعادته بالحضور ومتابعيه عبر الشاشات وفي كل أنحاء العالم، وخص أصدقاءه السعوديين بقوله باللغة العربية: "أنا سعيد كثير كوني في المملكة العربية السعودية"، وامتدح ياني (العلا) وذكر أن الأحلام تبدأ من هنا، وأنه يشعر في داخله بشعور عظيم كونه في هذا المكان، وأهدى السعوديين مقطوعة "One Man's Dream" تفاعل معها الحضور، كما قدم ياني معزوفة "Vertigo" بأداء متناهي الجمال.

في حين أدهشت الحضور عازفة الكمان الأميركية ليندسي دويتش، بوصلة عزف منفرد، وصاحب أداء مقطوعة "Nightingale" صوت السوبرانو لورين جيلينكوفيتش. فيما أشعل حماس الحضور الفنان الأميركي تشارلي آدامز على آلات "الدرامز".