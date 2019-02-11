سعوديون يطلقون أول نادٍ لـ"التأتأة"

تحت عنوان "أنا لا أخشى" أطلق سعوديون أول نادٍ للتأتأة في #السعودية، متخصصاً بالمتأتئين من الرجال والنساء، ضمن برامج نادي التوستماسترز "نادي التاء والميم" المحاربين للتأتأة.

حيث أوضح رئيس النادي أحمد المهنا لـ"العربية.نت" أن النادي يهدف إلى توعية المجتمع عن الشخص المتأتئ، وكيفية التعامل معه بالطريقة الصحيحة، وتحفيز المتأتئين على كيفية تفعيل ذاتهم وكيفية مواجهة المجتمع الساخر والمتنمر، وكذلك خلق روح الدعم المعنوي والتحفيز بين أعضاء النادي، واكتشاف مواهب أصحاب التأتأة وتطويرها، وربط الجهات المهتمة بالمتأتئ الموهوب لعرض موهبته وعمل محاضرات توعوية في المدارس للمعلمين والطلاب.

وأضاف المهنا: "النادي يضم 40 عضواً من مختلف أنحاء المملكة من الذين يُعانون من #التأتأة في نادي المحاربين الذي لا يعرف الفشل ويملك روح النجاح والإصرار، والنادي لا يشترط عمراً معيناً لدخول نادي محاربي التأتأة، فأي شخص مصاب يستطيع الانضمام للنادي".

وتابع: "الهدف من دمج التوستماسترز مع نادي محاربي التأتأة، هو لخلق روح التحدي من المتأتئين من الجنسين من ناحية ممارسة الخطابة والإلقاء أمام بعضهم، وكسر خوف تأتأة الرجال أمام النساء، وكسر خوف تأتأة النساء أمام الرجال، حيث يخصص يوم تنافسي بين أشخاص ليسوا مصابين من نوادي توستماسترز أخرى مع أعضاء نادي محاربي التأتأة، وكذلك من الأهداف كسب ثقة التحدث أمام الجمهور وتطويرها لممارستها في المدرسة والجامعة والعمل.

وأشار إلى أن لدى النادي خططا مستقبلية لفتح فروع أخرى في مدن السعودية، ليستفيد منها أكبر شريحة من المجتمع، فالنادي نفذ لقاءهم في موقع منصة بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بتنفيذ لقاء تعليمي مصغر عن كيفية لقاءات التوستماسترز وكيف آلية سيرها وتحفيزهم على الانضمام لأول نادٍ في المملكة للتوستماسترز خاص فقط بالمتأتئين.