شاهد كيف أبدعت الطبيعة بنحت "الجمال" بجبال محمية شرعان

تحولت سلسلة #جبال_شرعان بالعلا، ذات التشكيلات الصخرية الهائلة إلى محمية طبيعية بنزل فندقية ستنتهي مرحلتها الأولى مع بداية عام 2023، وبدأت أول إطلاق للحياة الفطرية من غزلان ووعول ونعام، والتي سيتم حمايتها وإكثارها قبيل بداية نحت الغرف الفندقية بالجبال بمشروع فريد.

"شرعان" أحد أجمل المناطق الصحراوية بالعلا، وتبعد 50 كلم شمال شرق #العلا ، وتتشكل الجبال كحماية طبيعية للمكان الذي كان مقصداً لمحبي الطبيعة والرحلات الصحراوية.

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وتشكل الجبال والرمال الذهبية المتناثرة في مواقع متعددة من شرعان أحد عناصر الجمال للمنطقة، بالإضافة للأشجار الأكاسيا التي تنتشر في مواقع متعددة من المنطقة الجبلية الأجمل في العلا.

وتزخر شرعان بالنباتات الحولية، التي تنبت في موسم الأمطار لتصبح عنصر جذب موسمية، تضاف لتكويناتها الأساسية الجبال والرمال.

وتتشكل جبال شرعان بتشكيلات صخرية غاية في الجمال لتشاهد الأقواس الصخرية والغراميل والجبال العالية التي تحمي أرض شرعان حماية طبيعية ذات مداخل موحدة، تنغلق في بعض المواقع بدوائر جبلية.

ويعد اسم جبال شرعان قديماً، وورد في شعر العرب كما يقول الأشجعي:

فلما طلعن ذو الغلالة وانتحى

لهن الحداة في خوي له سهل

ولما بدا هضب المجز وأعرضت

شماريخ من شرعان يردى بها الوعل

توطين الحياة الفطرية

أعاد ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان الحياة الفطرية من جديد في أرض شرعان، عبر إطلاق عدد من الحيوانات الفطرية في جبال شرعان، ومن بينها الوعل النوبي وهو أحد أشهر ساكني هذه الجبال قبل أن ينقرض بسبب ملاحقة الصيادين له في تلك الجبال.

كما أطلقت العديد من الغزلان والنعام ذو الرقبة الحمراء في ساحات شرعان، التي تزخر بالعديد من النباتات الرعوية بفعل الأمطار.

فندق على طريقة الأنباط

تخطط الهيئة الملكية للعلا بإقامة منتجع عالمي، وهو ما اطلع عليه الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لشرعان، كما اطلع على منتجع يتم نحته في صخور شرعان على طريقة الأنباط، ويضم أجنحة فندقية ومنتجعاً صحياً وموقعاً لعقد القمم الاقتصادية والسياحية والسياسية.

وسيتم تصميم المنتجع بطريقة فريدة من نوعها، مستوحاة من مملكة الأنباط التي نحتت على مقربة منه بأشكال فريدة قصور وواجهات صخرية في الجبال.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا في حديثه لوسائل الإعلام، أنهم في البداية الآن والمرحلة الأولى تنتهي في عام 2023 وهذا لا شيء مقارنة بما سيتم العمل عليه.

وكان مقطع قد سجل لولي العهد في بداية 2018 وهو يتجول بشرعان ويلتقي مجموعة من الرحالة في جبال شرعان، ويشاركهم رحلتهم بشكل سريع في مقطع قصير وصور التقطت من الموقع تناقلتها وسائل الإعلام.

محط أنظار المصورين

رحلات كثيرة وثقها مصورون لجبال شرعان والمنطقة الأجمل، كما يصفها البعض بوجود جبالها ذات التشكيلات الفريدة ورمال الذهبية.

"محمد العتيق" أحد المصورين الذين زاروا شرعان، وهو من أهل العلا، ووثق العديد من تشكيلات شرعان بصور فوتوغرافية نشرها على مواقع التواصل.

ويشير العتيق، أنه دائم التواجد في المنطقة قبيل تحويلها لمحمية، وهي محط أنظار محبي الطبيعة والرحلات، وتحتوي على فياض وتشكيلات جبلية ورملية، ولها مداخل خاصة يعرفها أهل المنطقة.

فيما يرى المصور بندر العنزي، الذي التقط مجموعة من الصور لجبال شرعان في رحلات سابقة، أنها منطقة غير مكتشفة لدى المصورين وهو ما جعله يحرص على توثيقها في وقت سابق قبل نحو ثلاث سنوات.

وأكد العنزي أنه مصور رحال، وثق العديد من المواقع التاريخية والطبيعية بعدسة كاميرته خلال جولاته التصويرية، لينقلها للسعوديين وكذلك محبي الطبيعة من مختلف دول العالم.