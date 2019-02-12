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بالصور.. ولي العهد السعودي في الحرم المكي الشريف

المصدر: العربية.نت
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زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحرم المكي الشريف، الاثنين، واطلع على مشروع التوسعة.

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