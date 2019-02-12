حوار مع "تاريخ ناطق".. شاهد أمنية مسن سعودي عمره 102!

سجل شاعر سعودي مقطع فيديو أثناء حواره مع والده الذي تجاوز سن الـ 102، عبر حوار بسيط وجميل، ليغرد به عبر حسابه ويحصد مئات الآلاف من المعجبين.

وطلب الشاعر والإعلامي السعودي مهدي عبار، المتابعين بالدعوة لوالده بطول العمر والصحة.

وجاء في حواره مع والده سؤاله عن أمنيته مع العام الجديد، فقال له: "أتمنى الصحة والعافية والستر، وعز المملكة وطاعة الله ثم ولاة الأمر".

وذكر أن كل ما نعيشه اليوم من تطور وتقنية هو خير، مضيفاً أنه في السابق كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر على أرجلهم دون الاستعانة بالسيارات.

وكشف والد الشاعر مهدي أن عمره حين تولى الملك عبدالعزيز الحكم، لم يتجاوز الحادية عشرة، واصفا رجال ذلك الزمن بقدرتهم على تحمل الجوع والعطش.

وفي أطراف الحديث، تحدث عن الجيران سابقاً، قائلاً "كان الاحترام سائداً، وكان إذا سافر أحد منهم أمّن جاره على عائلته كأنه أب لهم أو أخ".