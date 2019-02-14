كاظم الساهر يحتفل بعيد الحب في "العلا".. وهذا ما قاله

يلتقي القيصر كاظم الساهر والفنان إلهام المدفعي جمهور "شتاء طنطورة" على مسرح "المرايا" بالعلا في ليلة بنكهة طربية ذات نغم وشجن عراقي، وذلك في 15 شباط/فبراير، لا سيما وأن كل واحد فيهما له مدرسته الخاصة التي ينتمي لها وأوصل الفن العراقي إلى العالم بطريقة وكاريزما خاصة به.

وقد أحيا النجم كاظم الساهر في صيف عام ٢٠١٨ حفلته الغنائية الأولى بالسعودية ضمن حفلات "سوق عكاظ" بينما المدفعي الذي يدمج بين عزف الغيتار الغربي والأغنية الفولكلورية العراقية هذه إطلالته الأولى.

وعبر الساهر عن سعادته في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي قال فيه لجمهوره: "عيد الحب وأنا معكم على مسرح المرايا في محافظة العلا الجميلة، ستكون ليلة من أجمل الليالي، فرحان جداً ولي الشرف أكون معكم في عيد الحب ونحتفل سوا".

راشد الماجد وماجد المهندس

وفي سياق آخر يشارك النجمان راشد الماجد وماجد المهندس في أمسية خاصة يتضمنها تكريم الفنان عبد الكريم عبد القادر وذلك في 22 شباط/ فبراير.

وعن نجاح فعاليات "شتاء طنطورة" قال المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا: "حقق شتاء طنطورة نجاحاً ملحوظاً، فمن خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية والطبيعية المستوحاة من تراث العلا الذي يعود إلى آلاف السنين، سلطت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الضوء على أهمية المنطقة التي تعتبر موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية، وملتقى الكثير من الحضارات على مر العصور".