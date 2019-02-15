سعوديون يعرّفون 18 مكفوفا على جدة التاريخية بـ "اللمس" 

أعان 38 سعوديا 18 مكفوفاً للتعرف على جدة التاريخية عن طريق "اللمس" في مبادرة جميلة وإنسانية قام بها فريق سفراء التطوع بمدينة #جدة باصطحاب المكفوفين لزيارة المنطقة التاريخية وإعانتهم لملامسة عبق وزخم التاريخ.

قائد فريق سفراء التطوع بمدينة جدة خليل أبوتيم في حديثه لـ"العربية.نت"، أكد مشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة في المبادرة، يقول: "الهدف من الزيارة التعرف على التراث الذي يحكي تاريخ جدة بصورة حية، من خلال الشرح والوصف وما تضمنته المنطقة من المواقع التاريخية، ومنها سور جدة القديم والمساجد التاريخية والأسواق والحارات القديمة، ومن أشهرها حارة المظلوم والشام واليمن وحارة البحر، بالإضافة إلى بيت نصيف الواقع وسط جدة وهو أحد أهم المعالم الأثرية في جدة".

وأبان أبوتيم أن #المكفوفين قاموا بـ "لمس" الأبواب الخشبية القديمة وأحجار المنطقة التاريخية، مثل الحجار المنقبية وغيرها التي كانت تبنى بها المنازل قديماً، كطريقة لتعرف المكفوفين على جدة التاريخية.

وأضاف: "هذه المبادرة ضمن مبادرات المشي والمشاركات المجتمعية التي يقيمها فريق سفراء التطوع، بالتعاون مع جمعية إبصار، فكان يوماً تاريخياً لاستذكار أصالة الماضي القديم واسترجاع الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في أروقة جدة القديمة".

وأفاد أن البرامج التي ينفذها الفريق تسعى لتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية ووطنية، تخدم المجتمع وتعزز دور العمل التطوعي بين الشباب.