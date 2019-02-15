شاب سعودي ينهي معاناة عشرينية ويقدم لها كليته 

لم يتردد شاب سعودي يبلغ من العمر 38 عاماً من محافظة طبرجل، في إنقاذ حياة فتاة عشرينية يتيمة، وإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي.

وخاضت الفتاة رحلة طويلة مع الألم، وتدهورت حالتها الصحية إثر عمليات الغسيل التي تُجرى لها ثلاث مرات في الأسبوع.

وتحدث الشاب عبدالهادي طحيطر النواق الشراري إلى "العربية.نت" قائلاً: "سمعت بفتاة يتيمة الأب ووحيدة والدتها ولا يوجد لديها إخوان، وهي تعاني من الفشل الكلوي منذ 6 سنوات، فذهبت إليها وأبلغتها بتبرعي لها بإحدى كليتي لوجه الله تعالى".

وتابع الشراري: "ذهبنا إلى المستشفى وتم عمل الفحوص اللازمة، وتوافقت جميع التحاليل ولله الحمد، وتم إجراء التبرع بالكلى بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمنطقة الرياض، وتكللت العمليتان بالنجاح".

وأوضح "تبرعت بكليتي لفتاة لا أعرفها لكي تعيش الفتاة حياة سعيدة كبقية قريناتها من الأصحاء، ولتقوم بخدمة والدتها المسنة، ولا أريد من ورائه جزاءً ولا شكوراً إلا من الله سبحانه وتعالى".

وقال عبدالعزيز الشراري، أحد أقرباء الشاب، إن ما قام به عبدالهادي "مثال يحتذى به، وضرب مثالاً للتضحية"، سائلا الله "أن يجزيه خير الجزاء على مبادرته الإنسانية لإنقاذ حياة إنسانة من الموت، ذاقت ويلات من الألم والوجع في السنوات الماضية".