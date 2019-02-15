عمران خان : ولي العهد السعودي يقوم بإصلاحات عصرية

أشاد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بالإصلاحات التي باشرها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية.

وأكد خان أن "ولي العهد السعودي يقوم بإصلاحات عصرية ونحن ندعمه".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لإصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقا، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه، لمنافسة الدول".

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وأعلن خان أن زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان مرحب بها جدا.

وقال: "السعودية دائما دولة صديقة لباكستان، ولهذا هناك علاقة خاصة بين البلدين، وأستطيع أن أؤكد لكم أن ولي العهد سيلقى أفضل ترحيب في زيارته إلى باكستان، والشعب الباكستاني ينتظر زيارته فعلا".

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالسعودية والإمارات، بشكل خاص، في مسارعتهما لتقديم يد المساعدة عندما واجهت إسلام أباد وضعا اقتصاديا صعبا.

وعلق: "كنا في وضع اقتصادي سيئ، لم يكن لدي مال كاف لتصريف شؤوننا وسداد وارداتنا، وعندما وصلنا إلى هذه الوضعية فكرنا في اللجوء إلى أصدقائنا: السعودية والإمارات والصين أيضا، قلنا هؤلاء الأصدقاء لن يتركونا نسقط، وفعلا قدمت هذه الدول الثلاث لنا المساعدة، هذا هو معنى الصداقة".

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ويزور ولي العهد السعودي، إسلام آباد يوم الأحد القادم.