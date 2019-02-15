ممرضتان سعوديتان ترويان للعربية.نت تفاصيل إنقاذ مصاب

لم تتردد وفاء العنزي في التوقف عند تجمع حادث مروري وقع على طريق المدينة حائل، لإنقاذ مصاب، لتجد هناك زميلة المهنة مريم الشمري وهي تقوم بالمهمة نفسها.

تعمل الممرضة "وفاء" في مستشفى حائل العام، بينما تعمل "مريم" بالمركز الصحي بالوسيطا، وقد تعرفتا على بعضهما في مقر الحادث نفسه.

وتروي وفاء العنزي قصتها لـ"لعربية.نت" أنها كانت متجهة لمنزل أهلها في زيارة عائلية، لتجد حادثا أمامها، ولم تتردد في النزول والمساعدة كواجب إنساني يقع على عاتقها كممرضة وممارسة صحية، وتقول: "عند نزولي للموقع وجدت زميلة المهنة مريم، وهي تقوم أيضاً بالمساعدة، وعند قياس النبض وتقييم الحالة مني ومن زميلتي مريم، كان المصاب يعاني من ضيق التنفس، وكان الخوف من أن يتبلع لسانه ويختنق وهو ما تفاديناه لإبقاء اللسان بوضع جيد حتى تم نقله للمستشفى".

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"وفاء" التي عملت لمدة خمس سنوات في إسعاف الحالات الحرجة في مستشفى حائل العام، استخدمت خبرتها في الإنقاذ لإبقاء المصاب على قيد الحياة، لتؤكد أن وقوفها ومساعدتها في الحادث، لأن عملها كممرضة يحتم عليها المشاركة والمساعدة في كل وقت ومكان.

في حين قامت مريم الشمري بالعمل نفسه لدى توقفها عند مكان الحادث والمساعدة، لتقول لـ"العربية.نت": "توقفت عند الحادث وأول عمل قمت به تقييم الحالة والبدء بمباشرة الإسعافات الأولية، باعتبار ذلك واجب أي ممارس صحي، ليقوم بالعمل والمساعدة الطبية لإنقاذ مصاب وإبقائه على قيد الحياة".