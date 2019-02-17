توقيع 7 اتفاقيات بين السعودية وباكستان بـ20 مليار دولار

شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار.

وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.

وشملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.

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كما تركز الاتفاقيات على توفير الفرص للشباب لتمكينهم من لعب دور رئيس في التنميتين الاجتماعية والاقتصادية.

وتبلغ قيمة الاستثمارات ـ المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وباكستان في مختلف القطاعات ـ 20 مليار دولار.

وأقام رئيس الوزراء الباكستاني حفل استقبال لولي العهد السعودي، عقب توقيع الاتفاقيات.

وقال عمران خان: "نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة، وكنا نتمنى إقامة أطول".

موضوع يهمك أجمع عدد من القيادات الحكومية في باكستان أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإسلام آباد، ستضع بصمات جديدة... قيادات باكستانية: زيارة محمد بن سلمان بصمة جديدة بأوجه التعاون الاقتصادي السعودية

بدوره، قال الأمير محمد بن سلمان، إن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه، مشيراً إلى أن باكستان "ستصبح قوية قريباً، وسنكون شركاء كما كنا دوماً".

وأضاف "نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية، ومن بينها قطاع السياحة. كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان. وقد وقعنا اتفاقيات مشتركة بقيمة 20 مليار دولار".

وأوضح ولي العهد السعودي أن لديه "إيماناً في منطقة الشرق الأوسط، ونراهن على مستقبلها". وأكد محمد بن سلمان أن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ 15 المقبلة.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية.

وقال ولي العهد: "لدي ثقة في منطقتنا ولذلك سنستثمر فيها بكل طاقاتنا. نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان وللمنطقة برمتها".