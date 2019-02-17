محلل باكستاني: الإيرانيون منزعجون من التنسيق السعودي الباكستاني

المحلل الباكستاني علي مهر يرد على سبب اتهام #إيران السعودية والإمارات وباكستان بأنهم خلف الهجوم الأخير على الحرس الثوري: الإيرانيون منزعجون من التنسيق بين هذه الدول الثلاث في الأشهر الأخيرة ماجعل طهران معزولة وغير مؤثرة في الملف الأفغاني pic.twitter.com/t4Db8X1N94 — العربية (@AlArabiya) February 16, 2019

علق المحلل السياسي الباكستاني علي مهر، في مداخلة مع قناة "العربية"، السبت، على سبب اتهام إيران للسعودية والإمارات وباكستان بأنها خلف الهجوم الأخير على الحرس الثوري، مؤكداً أن الإيرانيين منزعجين من التنسيق بين هذه الدول الثلاث في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بملف أفغانستان، ما جعل طهران معزولة وغير مؤثرة في الساحة الأفغانية، عكس باكستان التي تتمتع بتأييد دول المنطقة، روسيا والصين ودول الخليج".

وبسؤاله عما إذا كانت تلك التصريحات والتهديدات الإيرانية قد تنجح في التشويش على علاقات باكستان بالعالم العربي، قال مهر إنه لا يوجد أي سبب أو مبرر للتشويش على علاقات باكستان بالعالم العربي، بل إن مثل هذه التصريحات قد تساهم في مزيد من التعزيز في العلاقات بين الخليج وباكستان.

المحلل السياسي الباكستاني علي مهر يعلق على اتهام #إيران لإسلام آباد بالوقوف خلف الهجوم على الحرس الثوري: للاتهام علاقة مباشرة بزيارة ولي العهد السعودي لباكستان وتنامي قوة العلاقات الخليجية الباكستانية مع وصول عمران خان الذي لم يزر طهران. إيران يائسة وأخطأت في حساباتها pic.twitter.com/qNgglq5xkn — العربية (@AlArabiya) February 16, 2019

وعن اتهام إيران لإسلام آباد بالوقوف خلف الهجوم على الحرس الثوري، قال مهر إن للاتهام علاقة مباشرة بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباكستان، وتنامي عمق العلاقات الخليجية الباكستانية تاريخياً واستراتيجياً، وخاصة مع وصول عمران خان الذي زار الإمارات 3 مرات والسعودية مرتين خلال 6 أشهر، بينما لم يزر طهران ولا مرة واحدة، مضيفاً أن "إيران يائسة وأخطأت في حساباتها".

وعلق مهر على تهديد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات داخل باكستان، متسائلاً: "الذين يعجزون عن مواجهة مسلحين داخل أراضيهم كيف يمكنهم مواجهة الجيش الباكستاني؟"، وأكد أن التهديدات الإيرانية لباكستان "ليست جديدة"، مضيفاً أن رئيس الأركان الإيراني هدد بإجراء عمليات داخل الأراضي الباكستانية عدة مرات من قبل.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اتهم في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني، السبت، "القوات الأمنية الحكومية الباكستانية" بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوماً انتحارياً أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري في زاهدان.

المحلل السياسي الباكستاني علي مهر يعلق على تهديد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات داخل #باكستان : الذين يعجزون عن مواجهة مسلحين داخل أراضيهم كيف يمكنهم مواجهة الجيش الباكستاني؟ pic.twitter.com/6Q1sj6Gu47 — العربية (@AlArabiya) February 16, 2019

وكانت طهران وجهت اتهاماً سابقاً إلى أميركا و"حلفائها" بتنفيذ الهجوم.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن قائد الحرس الثوري الإيراني هدد السعودية والإمارات بعد هجوم زاهدان، حيث اتهمهما بـ"تسهيله" بالإضافة لباكستان.

وقال اللواء جعفري: "على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الإسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الأمنية الحكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر"، على حد قوله، في إشارة إلى جماعة "جيش العدل" التي تبنت الهجوم.