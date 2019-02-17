محمد بن سلمان: كلنا ثقة بالمستقبل المشرق مع باكستان

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، إن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه، مشيراً إلى أن باكستان "ستصبح قوية قريباً، وسنكون شركاء كما كنا دوماً".

وأضاف ولي العهد السعودي "نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية من بينها قطاع السياحة".

وأكد أنه تم توقيع اتفاقيات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

وتابع الأمير محمد بن سلمان "كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان"، مشيرا إلى أننا "نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان والمنطقة".

وقال "لدي إيمان في منطقة الشرق الأوسط ونراهن على مستقبلها"، لافتا إلى أن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ 15 المقبلة.

واعتبر أن السعودية تمتلك كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية.

وأقام رئيس الوزراء الباكستاني حفل استقبال لولي العهد السعودي، عقب توقيع الاتفاقيات.

بدوره، قال عمران خان: "نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة، وكنا نتمنى إقامة أطول".

موضوع يهمك شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين... توقيع 7 اتفاقيات بين السعودية وباكستان بـ20 مليار دولار السعودية

وشهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين.

وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.

وشملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.

كما تركز الاتفاقيات على توفير الفرص للشباب لتمكينهم من لعب دور رئيس في التنميتين الاجتماعية والاقتصادية.

والاستثمار المتوقع تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 20 مليار دولار أميركي من قِبل السعودية في مختلف القطاعات في باكستان، وسيساعد على تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد.