الأمير محمد بن سلمان يوجه بإقامة مركز صحي باسم فرمان

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الاثنين بإنشاء مركز صحي باسم فرمان علي خان، وذلك في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه فرمان.

وصدر التوجيه أثناء زيارة ولي العهد إلى باكستان، في خطوة تؤكد اهتمام الأمير محمد بن سلمان بأسرة فرمان خان، مقابل ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيداً على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات، بحسب ما أفادت وكالة "واس"

يشار إلى أن فرمان علي خان منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عرفاً لما قام به من عمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 1430هـ بإنقاذه 14 شخصاً ومقتله غرقاً وهو يهم بإنقاذ آخرين، كما تم تسمية أحد شوارع جدة باسمه.