محمد بن سلمان: نأمل في شراكات جديدة مع باكستان مستقبلا

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن أمله في أن تكون بين المملكة وباكستان شراكات جديدة في المستقبل.

وأضاف ولي العهد السعودي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن باكستان تمتلك إمكانيات لتصبح من أكبر الاقتصادات عالميا.

وأردف الأمير #محمد_بن_سلمان_في_باكستان أنه واثق بأن اقتصاد هذا البلد سيكون ضخما في 2030.

موضوع يهمك قلد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسام "نيشان باكستان" أرفع وسام... باكستان تمنح ولي العهد السعودي أرفع وسام مدني السعودية

من جهته قال عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرات التفاهم التي وقعت بين باكستان والسعودية فتحت آفاقا جديدة.

كما أعرب عمران خان عن أمله بزيارة أخرى مطولة لولي العهد السعودي.

وكان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، قد قلد اليوم الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسام "نيشان باكستان" أرفع وسام مدني باكستاني.

وجرت المراسم في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية بحضور رئيس الوزراء عمران خان وكبار الوزراء وقادة الجيش ولفيف من السياسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وخلال اليوم الثاني من زيارته لباكستان التقى الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في إسلام آباد، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.