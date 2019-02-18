ولي العهد السعودي يغادر باكستان بعد زيارة استغرقت يومين

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، باكستان بعد زيارة استغرقت يومين.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في اليوم الثاني من زيارته لباكستان بمقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

موضوع يهمك شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين... توقيع 7 اتفاقيات بين السعودية وباكستان بـ20 مليار دولار السعودية

وعبر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء، عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

كما نوه باهتمام المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي.

إلى ذلك، التقى الأمير محمد بن سلمان قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان كانا شهدا الأحد توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار. وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.