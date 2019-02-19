بعد باكستان.. الهند تترقب زيارة محمد بن سلمان

ينتظر أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى محطته الثانية جمهورية الهند، في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة لباكستان، وقعت فيها السعودية مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، شملت مجالات عدة، منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، إضافة إلى مذكرات تفاهم.

موضوع يهمك اتفقت السعودية وباكستان على سلام شامل في الشرق الأوسط وفق المبادرة العربية، كما شدد الجانبان على حق الفلسطينيين بدولة... تأكيد سعودي باكستاني على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة السعودية

وكان ولي العهد السعودي التقى في باكستان إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ورئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي، الذي قلده أرفع وسام مدني، قائد الجيش الباكستاني، ووفدا برلمانيا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني.