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لندن تحذر برلين من تأثر صفقات تايفون وتورنيدو للسعودية

المصدر: العربية.نت
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت
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ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية بريطانيا بعث برسالة إلى نظيره الألماني عبر فيها عن القلق من تأثير قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية على قطاع الصناعات العسكرية في كل من بريطانيا وأوروبا.

وقالت المجلة إن الوزير جيريمي هنت قال في الرسالة "أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي".

وقال هنت إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية مثل المقاتلة تايفون أو المقاتلة تورنيدو، حيث شمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين.

كلمات دالّة

#تايفون, #بريطانيا, #ألمانيا, #تورنيدو, #الصناعات العسكرية البريطانية, #السعودية, #جيريمي هنت

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