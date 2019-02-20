السعودية:لدينا منظومة قوية للتصدي لغسل الأموال والإرهاب

أكد النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، أن بلاده أقرت منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله".

وأضاف المعجب أن السعودية أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى وضع أطر للتشريعات للنظام المالي للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال "تم إصدار دليل استرشادي لكل البنوك السعودية، وهذه الإرشادات مستمدة من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ولجنة بازل الخاصة بالإشراف على المصارف".

وجاء حديث النائب العام السعودي الذي نقلته صحيفة "المصري اليوم" أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال".