خارجية الهند: مودي تجاوز البروتوكول ترحيباً بولي العهد

أكد المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، أن رئيس الوزراء الهندي #ناريندرا_مودي، تجاوز البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي.

وغرد كومار على تويتر: "كسراً للبروتوكول، مودي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند".

واعتاد مودي على إرسال وزير دولة لاستقبال الشخصيات الأجنبية لدى وصولها إلى البلاد.

وكان رئيس الحكومة الهندية متواجدا في أرض المطار لاستقبال الأمير #محمد_بن_سلمان فور نزوله من الطائرة في علامة على دفء الاستقبال.

والهند هي المحطة الثانية في جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التي بدأها بزيارة باكستان الأحد الماضي.

وتناولت وسائل الإعلام الهندية بالتعليق عناق مودي للأمير محمد بن سلمان، حاملاً باقة ورود لدى وصول ولي العهد إلى نيودلهي.

India is delighted to welcome HRH Mohammed Bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia. pic.twitter.com/wBK1F1UZAA — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2019

ومن جانبه، رحب مودي بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الهند.

وغرد على "تويتر: "الهند تبتهج مرحبة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

ووصل الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية المحطة الثانية في جولته الآسيوية قادماً من باكستان.