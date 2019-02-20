محمد بن سلمان: علاقتنا بالهند مغروسة عندنا في DNA

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن زيارته للهند من شأنها تقوية العلاقات بين البلدين الممتدة منذ قرون، والتي قال إنها مغروسة "في حمضنا النووي".

جاء ذلك في تصريحات في القصر الرئاسي حيث جرى استقباله في أجواء احتفالية. ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى الهند مساء الثلاثاء بعد زيارة باكستان.

ومن المقرر أن يجري الأمير محمد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما من المتوقع أن يوقع الجانبان على اتفاقيات لتشجيع الاستثمار والسياحة والإسكان والاتصالات.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 27.5 مليار دولار في العام الماضي.