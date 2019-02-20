نجوم الدراما يشيدون بالتعاون السعودي ـ الكويتي

احتضنت الكويت ندوة فنية تناولت جوانب من التعاون الفني السعودي - الكويتي، وشارك فيها نجوم الدراما في البلدين سعد الفرج وجاسم النبهان وعبدالإله السناني وعبدالمحسن النمر، وأدارها محمد الوسمي.

خلال الندوة، كشف الفنان سعد الفرج أنه كتب قصة بعنوان "مسك الكلام"، استعرض فيها مقولة الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز: "إحنا والكويت يا نموت سوا يا نعيش سوا".

وأضاف الفرج أن العلاقة الفنية ما بين الكويت والسعودية تعكس عمق الروابط الثنائية بين البلدين والشعبين، مستعرضاً جانباً من أعماله الفنية والمسرحية التي قدمها في السعودية مثل (قطع غيار) و(بدون فلترة) و(الطنبور).

بدوره، قال الفنان جاسم النبهان، إن التعاون الفني ما بين الكويت والسعودية "متجذر"، مبيناً أن العلاقات في هذا المجال مستمرة ومتواصلة كغيرها من المجالات، وأشاد النبهان بمواقف الشعب السعودي مع أشقائه في الكويت إبان أزمة الخليج وقال: "الشعب السعودي كله وقف موقف أخوّة صادقة وفتحوا بيوتهم لكل إنسان كويتي".

من جهته، أكد الفنان السعودي عبدالإله السناني خلال مداخلته، أن القائمين على المجال الفني في السعودية والكويت حريصون على تعزيز وتطوير التعاون الفني والثقافي انطلاقا من العلاقات التاريخية والمشتركة، كما ثمّن السناني ريادة الكويت على الصعيد الفني. وقال "من الناحية الثقافية خاصة في تخصصنا المسرح والسينما والتلفزيون ستظل الكويت رائدة ونحن نتعلم منهم، وسنشترك مستقبلاً في أعمال تكون ليست بشكل فردي أو شركات خاصة، إنما على شكل مؤسسات كبرى".

في نفس السياق، تحدث الفنان عبدالمحسن النمر أن الخريطة الفنية في البلدين تتشابه إلى حد بعيد مثل بقية المجالات وانطلاقا من عمق العلاقات المشتركة.

وتطرق النمر في حديثه إلى مؤسسة الإنتاج الخليجي المشترك التي استطاعت إيجاد شخصية خليجية بهوية مشتركة.

وجاءت هذه الندوة ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض (الفهد روح القيادة) المقام في الكويت خلال الفترة (11- 22) شباط/ فبراير الجاري.