الأمير محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي‬⁩ ونائب رئيس مجلس الدولة ‫الصيني في العاصمة بكين أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وتطرقت أعمال الدورة إلى التعاون المشترك بين البلدين ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني وبحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين، في نطاق‫ رؤية 2030‬⁩ ومبادرة الحزام والطريق.

سمو #ولي_العهد يجتمع في العاصمة #بكين مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية #الصين، ويستعرضان العلاقات السعودية الصينية والفرص لتطويرها.#ولي_العهد_في_الصين#CrownPrinceinChina pic.twitter.com/Uqxy9XFhpv — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 22, 2019

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل إلى بكين صباح الخميس في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبيةوكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.