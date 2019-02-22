شاهد.. الطفلة حسناء أول مبارزة سعودية على طريق العالمية

حصلت الطفلة "حسناء الحماد" أول سعودية في تاريخ لعبة المبارزة التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما، على الميدالية الذهبية تحت 20 سنة، والفضية تحت 15 سنة في سلاح السيبر بالبطولة العربية في الكويت، ولحقتها لاعبة المنتخب السعودي "قماشة الدغيثر" التي حققت المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية في سلاح السيف العربي سيبر تحت 13 سنة.

والدة البطلة "حسناء عبد الرحمن الحماد" تحدثت لـ"العربية.نت" بقولها: "ابنتي حسناء بدأت هذه الرياضة قبل 6 أشهر، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها بعد أول مرة يسمح فيها بمشاركة المرأة في هذه المنافسات، عقب قيام الاتحاد السعودي للمبارزة برئاسة أحمد الصبان، بتوفير كافة الإمكانات والدعم من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية".

وأكملت حسناء حديث والدتها: "تدربتُ في مركز التدريب في الرياض القريب من منزلنا، وبعد الممارسة والعديد من حلقات التدريب، شعرت بالحماس بعد أن كانت الفكرة لوقت فراغ موسم الصيف فقط، حتى وصلت إلى مرحلة الاحتراف بعد 3 أشهر تدريب في الفترة الصيفية، لأواصل ممارسة اللعبة حتى شاركت في البطولة العربية في الأردن، وحصلت على الفضية الأولى للسيدات، ثم بالجولة العربية الأولى بالرياض وحصلت على الميدالية الفضية، وفي البطولة الثانية حصلت على الذهبية ثم بطولة آسيا".

وأبانت حسناء، بأن: "التجربة كانت مميزة ومفيدة، لأشارك بعد مشوار البطولات في بطولة تونس ولأحصل على البرونزية، وطموحي سيصل إلى الأولمبياد".

أكدت حسناء، أهمية التدريب على أبجديات المبارزة، والتسلح بالصبر والثقة بالنفس وعدم التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى الخسارة، فالجولة لا تحسب بوقت معين، بل تحسب باللمسات وعددها، حيث يتم ارتداء زي معين ومخصص لهذه الرياضة، وتعلمت من هذه اللعبة الثقة بالنفس وأبجديات الدفاع عن النفس، لأطمح في المشاركة العالمية وتحقيق الذهبية، وشددت حسناء بعدم وجود مخاطر من ممارسة لعبة المبارزة، عندما يكون هناك تدريب صحيح وبكفاءة عالية.