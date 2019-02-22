محمد بن سلمان: الفرص المستقبلية مع الصين كبيرة جداً

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32%، مؤكداً قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.

واستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية ولي العهد السعودي بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

واعتبر ولي العهد الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جداً مع #رؤية_المملكة_2030، مؤكدا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

ونوه الأمير محمد بن سلمان بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيرا إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين.

من جهته، أكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تنسيقا مع السعودية في القضايا الدولية والإقليمية.