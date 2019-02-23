بمشاركة خليجية عسكرية..انطلاق تمرين درع الجزيرة المشترك

انطلق السبت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تمرين درع الجزيرة المشترك 10، بمشاركة قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القوات السعودية.

ويهدف التمرين الذي يعد من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، إلى الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة، والتدريب على إجراءات القيادة والسيطرة للقوات الخليجية المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات المسلحة السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية لكل من قوات الدول الخليجية المشاركة، في حين تشارك في التمرين من المملكة العربية السعودية قطاعات وزارة الدفاع، التي تضم القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية الملكية السعودية، كما تشارك في التمرين قيادة قوات درع الجزيرة وقوات من الحرس الوطني وقوات من حرس الحدود.