عبدالكريم عبدالقادر مكرماً في العلا.. وفيديو من الطائرة

وصل الفنان الكويتي "عبدالكريم عبدالقادر" مساء الجمعة إلى العلا، للاحتفاء به، تكريماً لما قدمه من فن أصيل على مدى عقود ماضية.

ونشر الشاعر خالد البذال مقطع فيديو للفنان الكويتي وهو يرنم أغنية "ويا عذالي" من وسط الطائرة التي أقلته من الكويت، معلقاً عليها "إلى العلا بالمملكة العربية السعودية مع الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر لتكريمه، شكراً للمملكة وشعبها على هذا التكريم، وما شفت بو خالد بطول رحلتي معه بهذه الفرحة وأطربنا في أغنيته ألا وعذابي، لأن المملكة عشق أبو خالد وعشقنا".

الى العلا بالمملكه العربيه السعوديه مع الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر لتكريمه شكراً للمملكه وشعبها على هذا التكريم وماشفت بوخالد بطول رحلتي معاه بهذه الفرحه واطربنا في اغنيته الا وعذابي لان المملكه عشق ابوخالد وعشقنا pic.twitter.com/ZWv5AHnIOu — خالدالبذال الرشيدي (@albathaal) February 21, 2019

يذكر أن تكريم الفنان القدير عبد الكريم عبدالقادر، أتى في الليلة الختامية لـ"شتاء طنطورة" في #العلا ، أطول مهرجان شتوي بالسعودية.

كما أحيى الفنانان ماجد المهندس وراشد الماجد بقية الليلة.

فبعد تسعة أسابيع حافلة بالفن والترفيه والحضور الجماهيري الحاشد، إلى جانب إعادة إحياء عراقة تاريخ العُلا بطبيعتها ومعالمها الأثرية، وصلت فعاليات مهرجان شتاء #طنطورة الثقافي إلى نهايتها هذا العام.

وكانت الفعاليات جمعت العديد من الفنانين العرب والأجانب، منهم فنان العرب الذي أحيا أول ليلة فنية على مسرح المرايا بالعلا، وأيضا الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وحفل لأم كلثوم، وكان للفن العراقي حضور بحفلة للفنانين العراقيين إلهام المدفعي وكاظم الساهر.

في حين كان للموسيقى والعزف حضور واسع في "شتاء طنطورة" فكانت حفلات موسيقية للموسيقار ياني، والعازف الياباني لانغ لانغ، ورينو كابسون، وعمر خيرات.