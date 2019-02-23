عصابة نصب عبر "الجوائز" في قبضة شرطة مكة

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بـ39 متهماً تخصصوا في الاحتيال على المواطنين والمقيمين وإيهامهم بحصولهم على جوائز نقدية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، أنه بالإشارة إلى بلاغات وصلت الشرطة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية، يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن القبض على 39 متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي.

وأكد أنه جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم.

إلى ذلك، أوضح أن شرطة مكة المكرمة تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من التجاوب مع الاتصالات التي تدعوهم لتزويد المتصل بهم بمعلومات شخصية أو بنكية، وتدعوهم للحرص على تنفيذ إجراءاتهم المالية من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها، أو بالاتصال على أرقام الهواتف المخصصة لخدمة العملاء، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية وتزويدها بأرقام الهواتف التي ترد منها مثل هذه الاتصالات.