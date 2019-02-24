أمر ملكي سعودي بتعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع

صدر أمر ملكي سعودي، السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

وبموجب أمر ملكي سعودي، السبت، تقرر تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.

ونص أمر ملكي سعودي على صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

من هو الأمير خالد بن سلمان؟

• عين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية في 22 أبريل من عام 2017. قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتولى رسمياً منصبه في 21 يوليو من عام 2017.

• تخرج الأمير خالد من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، ثم انضم إلى القوات الجوية الملكية السعودية. تلقى تدريبه الأولي في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو، تكساس. وتلقى التدريب المتقدم في قاعدة كولومبوس الجوية في كولومبوس، ميسيسيبي. كما درس الحروب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا.

• قبل تعيينه سفيرا للمملكة في واشنطن، عمل مستشارًا في مكتب وزير الدفاع، ومن ثم مستشارا في سفارة المملكة في واشنطن.

• خلال فترة عمله كمستشار في مكتب وزير الدفاع تم تكليفه من قبل ولي العهد بملفات ومسؤوليات عدة.

• الأمير خالد كان ملاصقاً لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يستوعب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً.

• الأمير خالد عمل طياراً لطائرة من طراز F-15 وضابط استخبارات تكتيكيا في القوات الجوية الملكية السعودية.

• قام بالعديد من المهام القتالية الجوية إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكجزء من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

• قرب الأمير خالد بن سلمان من ولي العهد ووزير الدفاع وعمله معه في مكتب وزير الدفاع ساعده على الإلمام بتفاصيلها أكثر ومعرفة خطط تطويره الاستراتيجية التي أعلن عنها مؤخرا.