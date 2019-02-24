السعودية تتحدث الصينية.. خطة طموحة لكافة مراحل التعليم

السعودية بدأت بالفعل في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز من التنوع الثقافي للطلبة السعوديين وستسهم في تحقيق المستهدفات المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية السعودية 2030.

الصينية أقدم اللغات المكتوبة في التاريخ والتي يتحدثها أكثر من مليار إنسان حول العالم.

هذه اللغة ستكون حاضرة في التعليم السعودي من خلال برنامج تمول جزءا منه الصين نفسها، والمؤمّل منه خلق خمسين ألف وظيفة لمعلمين سعوديين يدرسون هذه اللغة التي تعد من أصعب لغات العالم، كما ستفتح هذه الخطوة فرصا للاستفادة من الاقتصاد الصيني في التجارة، إضافة للمجال السياحي في السعودية التي أعلنت هدفا كبيرا يتمثل في استقطاب 20 مليون سائح صيني.

ولكون الصين واحدة من قادة التقدم التكنولوجي في الذكاء الصناعي، فإن تعلم الصينية سيسهل على متعلميها الجدد الاستفادة من العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة التي ستظهر مستقبلا.

اليوم مليارات الدولارات تجمع السعودية والصين اقتصاديا. ولي العهد السعودي قال إن حجم التبادل التجاري ارتفع خلال العام الماضي فقط بنحو 32 في المئة، ليصل بحسب إحصائيات لأكثر من 60 مليار دولار.