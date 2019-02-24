في لقطة عفوية.. الملك حمد يقبل رأس الملك سلمان

فاجأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، الحضور مع بداية انعقاد القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بقيامه بتقبيل رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مشهد يعكس المحبة الأخوية لخادم الحرمين الشريفين من أشقائه القادة العرب.

مشاعر ملك ..تجاه ملك .. pic.twitter.com/DMdIFmo0wS — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

وظهر ملك البحرين خلال البث المباشر لوقائع القمة على التلفزيون الرسمي المصري وهو يقترب من الملك سلمان ويميل إليه ويقبل رأسه، وعندما حاول الملك سلمان النهوض لمصافحته، رفض ملك البحرين أن ينهض من مكانه، ليدور بعدها حوار ودي بينهما لبعض الوقت.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.