الملك سلمان يلتقي قادة أوروبيين أبرزهم تيريزا ماي

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، عدداً من القادة الأوروبيين خلال القمة العربية الأوروبية، التي أقيمت في شرم الشيخ في مصر، ومن بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونظيرها السويدي، كما التقى رئيس الوزراء الهولندي.

وجرى خلال اللقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وكان الملك سلمان أكد خلال القمة حرص المملكة على تقديم الدعم للبلاد التي تمر بأزمات في المنطقة، كما طالب الدعم الدولي لاتخاذ موقف موحّد ضد تدخلات إيران وانتهاكاتها في الشرق الأوسط.