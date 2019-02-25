خالد بن سلمان يزور القوات المرابطة بالحد الجنوبي

زار نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، القوات السعودية المرابطة في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، كما التقى قيادات وزارة الدفاع.

سررت هذا اليوم بالإلتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين. وسنعمل سوياً في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية. pic.twitter.com/ja5Pyjspsi — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 24, 2019

وبث خالد بن سلمان صوراً لهذه الزيارة عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي. حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: ‏"سررت هذا اليوم بالالتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، وسنعمل سوياً في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية".

وكان الأمير خالد بن سلمان قد تم تعيينه بأمر ملكي، مساء السبت، نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.