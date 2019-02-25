شاهد حياة "الوعل العربي" جنوب الرياض

تزدان هضبة جنوب الرياض، ضمن سلسلة جبال طويق الشهيرة بأشجار الطّلح والسّمر والسّلم والسّدر والغضى، وتتخلّلها العديد من الأودية والشعاب وبعض المناطق الرمليّة ويصل ارتفاع الحوافّ الغربيّة للجبال إلى 1097متراً.

تلك المنطقة الواقعة ضمن "محمية الوعول" بمحافظة حوطة بني تميم، وتشرف عليها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، توجد على أرضها الشجيرات والأعشاب والحشائش في الأودية الصّغيرة والشعاب، وتنمو بشكل جيد بعد هطول الأمطار، وقد كان السّبب الرئيسي لحماية هذه المنطقة، احتواؤها على قطيـع صغير متبق من الوعول بحالته الفطريّة، الذي سرعان ما زادت أعداده بعد الحماية، كما يوجد في المحميّة الوبر بأعداد جيدة وكذلك الثّعالب وعدة أنواع من القوارض والطّيور التّي من أهمها الحجل الرّملي وعدد من أنواع الزّواحف.

وقد تم إعادة توطين أعداد من ظبي الإدمي في المحمية عام 1990م، حتى تأقلمت مع طبيعة المنطقة، وتنامت أعدادها بشكل جيد، المصور السعودي "مهدي السليمي" زار المحمية ووثق لـ"العربيه.نت" جولته داخل المحمية وهي تمارس حياتها الطبيعية.