تركي آل الشيخ يعلن: ندرس إنشاء معهد للموسيقى

في ليلة موسيقية كبيرة احتضنها مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض كرمت الهيئة العامة للترفيه بحضور 15 فناناً نجم الأغنية العربية الراحل أبو بكر سالم بلفقيه، الذي أطل أمام الجمهور برائعة "ما علينا" عبر تقنية "الهولوغرام" وأعاد للذاكرة مسيرة حافلة عمرها تجاوز 50 عاماً.

وكانت ليلة الوفاء التي بدأت بمعرض خاص بمقتنيات الفنان أبو بكر سالم وكانت تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قد انطلقت بشريط الذكريات الذي قصه الفنان أحمد فتحي وتغنى بـ"ظبي اليمن"، ثم قدم الشاب مطرف المطرف أغنية "دون يا قلم"، فيما كان حضور النجم الشاب فؤاد عبدالواحد ملفتاً، وتألق في أداء "خنجر يماني" الأغنية التي قدمها مع الفنان الراحل، وكان يغني فؤاد أمام الجمهور والفنانين أصحاب التجارب العريضة بمنتهى التركيز والثقة.





في حين أن نبيل شعيل غنى "مشكلة في الناس" وعزا القصور إن حصل في الأداء إلى عامل الوقت، ثم صعد على المسرح الفنان علي بن محمد الذي اختار تقديم أغنية "شلون حال الربع"، ووسط احتفاء الجمهور حاول الفنان رابح صقر جاهداً أن يضع بصمته في أغنية "عادك إلا صغير"، ثم قدم الفنان الراحل قصيدة أمام الجمهور بتقنية "الهولوغرام"، فيما بدا التأثر واضحاً على الفنان عبدالرب إدريس وهو يؤدي رائعة "سر حبي فيك غامض".

ومن جهته، استطاع النجم ماجد المهندس عبور تفاصيل أغنية "يا سهران" باقتدار، وكذلك الأمر مع النجم راشد الماجد الذي نجح في أداء "يا سبحان" وكان منسجماً مع لحنها.

من جانبه، أظهر الفنان عبدالله الرويشد خبرته في أداء الألوان الحضرمية عبر أغنية "غيّار" التي تحتاج إلى فنان لديه تناغم بين إمكانياته الصوتية العالية وأدائه المسرحي، ثم صدح الرويشد بأغنية "ما في أحد مرتاح"، ولم يكن مستغرباً فهم الرويشد لألوان أبو أصيل كونه لازمه لفترة طويلة وغنى معه كثيراً.

وفي لوحة الختام غنى جميع الفنانين بمن فيهم فنان العرب محمد عبده والفنان عبادي الجوهر ونجل الراحل الفنان أصيل أبو بكر الذي قاد المجموعة في أداء الأغنية الوطنية الخالدة "يا بلادي واصلي" التي تفاعل معها الجمهور، ومع الفرقة الموسيقية التي قادها الموسيقار أمير عبدالمجيد.

بعد ذلك صعد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ وكرم أبناء الفنان الراحل (أديب وأصيل وأحمد وأليف)، ثم أعلن أن حفلات التكريم ستتواصل، وطلب من روتانا تنظيم حفلة تكريم للفنان الراحل طلال مداح وأخرى للفنان عبدالرب إدريس.

كما أوضح أن اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة بصدد إصدار ترخيص لمعهد موسيقي في المملكة.

يذكر أن حفلة تكريم الفنان أبو بكر سالم شهدت حضور الفنانين: محمد عبده، عبادي الجوهر، رابح صقر، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبدالرب إدريس، أحمد فتحي، علي بن محمد، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، فؤاد عبدالواحد ومطرف المطرف بالإضافة إلى الفنان أصيل أبو بكر وحضور الفنان فايز السعيد.