ماذا قال معلم طالب سعودي قدم الإذاعة بالصينية؟

وقف طالب سعودي بالصف الأول متوسط على منصة الطابور الصباحي، ليقدم كلمة الصباح باللغة الصينية، فيما يقوم طالب آخر بترجمتها إلى العربية، وسط حفاوة بهذه المبادرة الجميلة، تماشياً مع توجه التعليم السعودي عبر خطته القادمة بإدخال اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم.

الطالب "نواف عبده حكمي" من مجمع حجا التعليمي بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، قام بجمع الكلمات وعمل إذاعة لمدةربع ساعة باللغة الصينية، وشاركه في الترجمة زميله "خالد مجممي"، لتسجل إذاعة المدرسة مبادرة جميلة على مستوى المنطقة.

مشرف النشاط في المدرسة، نوح مجممي، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "نبدأ في تعليم هذا الجيل اللغات العالمية التي تطلق طاقاتهم نحو العالمية، فالمدرسة نبض للمجتمع، والنشاط الطلابي هو الحاضن لكل المواهب، وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجعل اللغة الصينية جزءاً من المنهج المدرسي، وتناغماً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة، عملنا على تنفيذ الإذاعة المدرسية كمبادرة أولى".

كلمة الطابور الصباحي باللغة الصينية، لاقت فكرتها إعجاب وتشجيع كافة منسوبي المدرسة، وعلى رأسهم قائد المجمع بدر عطيف، في الوقت الذي راج فيه مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الطالب في الإذاعة المدرسية وهو يلقي كلمته باللغة الصينية، مما كسب إعجاب المغردين ومتداولين ذلك بالعديد من كلمات الثناء والمدح.