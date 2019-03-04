باكستان: السعودية تلعب دورا مهما في خفض التوتر مع الهند

قال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، إن المملكة العربية السعودية أدت دوراً هاماً في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند.

وأوضح في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية أن المملكة حركت باقي الدول مثل الإمارات وأميركا لأداء دور في منع الهند من الاستمرار في تصعيد التوتر مع باكستان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف الوزير الباكستاني أن رئيس الوزراء الهندي، نيرندر مودي، لا يريد تخفيف التوتر مع باكستان ولم يتجاوب مع مبادرات السلام، ويحاول استغلال تصعيد التوتر مع إسلام آباد لتعزيز شعبيته السياسية قبيل الانتخابات.

وأشار إلى أن باكستان متحدة داخلياً، ولكن الانقسامات في الهند بدأت تسيطر على الوضع بعد أن رفضت أحزاب المعارضة رواية حكومة مودي التي فشلت في تقديم دليل واحد يؤكد أن القوات الهندية قلت أكثر من 300 إرهابي في باكستان.

ورجح شودري أن تتفاقم الانقسامات الداخلية في الهند مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.