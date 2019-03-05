السعودية ترحب بقرار بريطانيا تصنيف حزب الله "إرهابيا"

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها على أنها منظمة إرهابية.

ووصف المصدر تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة الهامة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.

وذكر المصدر أن خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي.

موضوع يهمك رفض حزب الله اللبناني قرار بريطانيا إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.وكانت بريطانيا قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها... ميليشيات حزب الله ترفض تصنيفها إرهابية من قبل بريطانيا العرب و العالم

وشدد المصدر، في ختام تصريحه، على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الميليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.