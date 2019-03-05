السعودية..وزير الإعلام يسلم رخصة السينما السابعة لـmuvi

سلم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تركي الشبانة، الرخصة السابعة لتشغيل السينما لشركة الجيل القادم والتي ستحمل اسم "muvi" لتكون أول علامة تجارية سعودية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني.

وقال الوزير الشبانة :"إن الهيئة تقدم كل التسهيلات للشركات المحلية التي تسعى إلى افتتاح دور سينما، حيث أعادت هندسة الإجراءات وقللت المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص".

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن العمل متواصل للمضي قدماً في تطوير جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام المرئي والمسموع بما فيها السينما، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للشركات الوطنية والمستثمرين، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

يذكر أن شركة الجيل القادم التابعة لمجموعة فواز الحكير تعتزم افتتاح أول دار سينما لها بالشراكة مع المشغل الأجنبي "ذا لايت" في العرب مول بجدة، وتهدف إلى إنشاء 6 دور عرض تضم 50 شاشة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية خلال العام الحالي.